Под Новосибирском иномарка опрокинулась в кювет: водитель погиб
Ночью во вторник, семнадцатого сентября, под Новосибирском произошло серьезное ДТП: на трассе перевернулась иномарка.
- 39-летний водитель Toyota Camry ехал в сторону села Алексеевка, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области.- В какой-то момент он не справился с управлением: его машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Удар был настолько сильным, что машина буквально превратилась в груду железа. Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте аварии.
- Его пассажир доставлен в Центральную районную больницу города Обь с тяжелыми травмами, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сейчас полицейские ведут доследственную проверку по факту произошедшей аварии, выясняют все обстоятельства и причины случившегося ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU