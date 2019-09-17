Под Новосибирском иномарка опрокинулась в кювет: водитель погиб

СЕГОДНЯ 06:46 2019-09-17T06:46:28+03:00

Пассажир, который ехал вместе с ним, пострадал

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Ночью во вторник, семнадцатого сентября, под Новосибирском произошло серьезное ДТП: на трассе перевернулась иномарка.

- 39-летний водитель Toyota Camry ехал в сторону села Алексеевка, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области.- В какой-то момент он не справился с управлением: его машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Удар был настолько сильным, что машина буквально превратилась в груду железа. Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте аварии.

- Его пассажир доставлен в Центральную районную больницу города Обь с тяжелыми травмами, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас полицейские ведут доследственную проверку по факту произошедшей аварии, выясняют все обстоятельства и причины случившегося ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU