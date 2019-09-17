Вид сверху: над музыкальным фонтаном запустили дрон

СЕГОДНЯ 05:23 2019-09-17T05:23:47+03:00

Цветные струи воды не достали до дрона. Фото: кадр из видео

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В ночь на 17 сентября оператор Станислав Ражев выложил в своем инстаграм-аккаунте ролик, посвященный новому фонтану, расположенному в Центральном парке Новосибирска. Видео снято ночью при помощи дрона — смотря его, кажется, что цветные струи фонтана вот-вот достанут до камеры, пролетающей на высоте в несколько десятков метров над землей. Этим роликом оператор хотел отметить своеобразный юбилей — свою тысячную публикацию в Инстаграме.

— 1000-ый пост. Не шутки. Думал, чтобы такое праздничное запилить, а тут в соседнем парке фонтан включили (сентябрь, почему бы и нет), — пишет Станислав в описании к видео.

Музыкальный фонтан в Новосибирске. Вид сверху.В Новосибирском парке культуры и отдыха Центральный начал работать светомузыкальный фонтан, число струй 178, они бьют высотой до 10м.

Пользователям инстаграма видео понравилось — в комментариях сплошь положительные комментарии. Некоторые даже сожалеют, что у них в городе нет такого фонтана.

— А у нас Ленин стоит в центре города, — грустно пишет один из пользователей.

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ИСТОЧНИК KP.RU