Очень нескромно: девушки в гольфах и шортиках показали красивый тверк
Танцовщицы Елена Костина вместе со своим мужем не так давно перебралась из Новосибирска в Москву, но по-прежнему продолжает радовать своих подписчиков откровенными танцами. Вот и в этот раз, она показала жаркий тверк в компании других танцовщиц. Выбор музыки оказался весьма интересным — композиция «1love» — Элджея.
— Вот так вот внезапно и без прелюдий. Иногда именно так и хочется. Тем более что трек-то о любви. Очень светлая хореография с моего курса для начинашек. Спасибо всем девчатам, кто остался и не испугался съемок, ценю, молодцы! — подписала видео на своей странице в «Инстаграме» Елена Костина.
Пользователям соцсетей видео понравилось, и они засыпали девушек комплиментами:
— Какие девчонки молодцы! Хореография крутая!
— Мне очень нравится. Все такие хорошие!
— Обалденно снято.
— Очень красиво!
— Сейчас бы иметь такие же формы и танцевать в центре, с вами, — мечтает одна из подписчиц.
Девушки в гольфах и шортиках показали красивый тверк.
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ИСТОЧНИК KP.RU