2019-09-17T05:03:55+03:00
Общество

Очень нескромно: девушки в гольфах и шортиках показали красивый тверк

Ролик Елены Костиной и ее учениц пришелся по вкусу пользователям соцсетей
Надежда ЯРКОВА
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Девушки исполнили тверк под песню Элджея. Стоп-кадр с видео: instagram.com/southindica.Девушки исполнили тверк под песню Элджея. Стоп-кадр с видео: instagram.com/southindica.
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Танцовщицы Елена Костина вместе со своим мужем не так давно перебралась из Новосибирска в Москву, но по-прежнему продолжает радовать своих подписчиков откровенными танцами. Вот и в этот раз, она показала жаркий тверк в компании других танцовщиц. Выбор музыки оказался весьма интересным — композиция «1love» — Элджея.

— Вот так вот внезапно и без прелюдий. Иногда именно так и хочется. Тем более что трек-то о любви. Очень светлая хореография с моего курса для начинашек. Спасибо всем девчатам, кто остался и не испугался съемок, ценю, молодцы! — подписала видео на своей странице в «Инстаграме» Елена Костина.

Пользователям соцсетей видео понравилось, и они засыпали девушек комплиментами:

— Какие девчонки молодцы! Хореография крутая!

— Мне очень нравится. Все такие хорошие!

— Обалденно снято.

— Очень красиво!

— Сейчас бы иметь такие же формы и танцевать в центре, с вами, — мечтает одна из подписчиц.

Девушки в гольфах и шортиках показали красивый тверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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