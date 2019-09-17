2019-09-17T04:17:01+03:00
Общество

Овощной «барон»: новосибирец попал в колонию за 140 тонн картошки

За подделку документов госслужащий получил взятку в 17 тысяч рублей
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Мужчина вывез за границу около 140 тонн картофеля.Мужчина вывез за границу около 140 тонн картофеля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В понедельник, 16 сентября, состоялся суд над инспектором отдела надзора в области карантина растений Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области. В феврале 2018 года, 38-летний мужчина решил немного подзаработать на овощах, переправляемых через границу России и Казахстана.

— Он выписал 7 фитосанитарных сертификатов на картофель, перевозимый в соседнюю республику. По этим сертификатам проехало 7 грузовиков — вместе они переправили через границу 140 тонн картошки. При этом мужчина внес заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе, по которым экспертиза о карантинном фитосанитарном состоянии продукции не проводится. За подделку документов инспектор получил взятку в 17 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Мужчина был признан виновным по двум статьям — получение взятки и служебный подлог. Суд приговорил его к 3,2 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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