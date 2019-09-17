Ехал на красный по «встречке»: подросток за рулем кроссовера устроил ДТП с «Хондой»
Вечером в понедельник, 16 сентября подросток устроил аварию с пострадавшими в Октябрьском районе Новосибирска.
— На пересечении улиц Никитина и Пролетарской столкнулись два автомобиля — кроссовер Volkswagen Touareg и Honda. После этого «Фольксваген» врезался в фонарный столб, а «Хонда» протаранила дорожное ограждение, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, за рулем кроссовера находился 16-летний юноша.
— Он ехал на красный свет по «встречке» в сторону Гусинобродского шоссе — смотрели видеозапись с камеры автомойки, — добавил мужчина.
По его словам, в результате ДТП пострадала девушка-водитель «Хонды», она была госпитализирована с места ДТП в больницу.
В аварии пострадала девушка-водитель "Хонды".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU