Ехал на красный по «встречке»: подросток за рулем кроссовера устроил ДТП с «Хондой»

СЕГОДНЯ 03:14 2019-09-17T03:15:00+03:00

Одна из машин улетела в столб, а другая - в дорожное ограждение. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Вечером в понедельник, 16 сентября подросток устроил аварию с пострадавшими в Октябрьском районе Новосибирска.

— На пересечении улиц Никитина и Пролетарской столкнулись два автомобиля — кроссовер Volkswagen Touareg и Honda. После этого «Фольксваген» врезался в фонарный столб, а «Хонда» протаранила дорожное ограждение, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, за рулем кроссовера находился 16-летний юноша.

— Он ехал на красный свет по «встречке» в сторону Гусинобродского шоссе — смотрели видеозапись с камеры автомойки, — добавил мужчина.

По его словам, в результате ДТП пострадала девушка-водитель «Хонды», она была госпитализирована с места ДТП в больницу.

В аварии пострадала девушка-водитель "Хонды".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU