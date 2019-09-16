В трусах и на шпильках: сибирячка показала «вкусный» тверк

СЕГОДНЯ 19:59 2019-09-16T19:59:14+03:00

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Новосибирская звезда тверка Елена Яткина любит баловать своих подписчиков роликами с зажигательными танцами. Не так давно девушка написала в своем инстаграм пост о том, что приближается новый сезон танцевального лагеря «True twerk camp». И в честь этого сибирячка решила вспомнить, как прошло это мероприятие в прошлом году:

— Близится True twerk camp! Вспомним, как это было в сентябре 2018 и январе 2019! Какой ваш любимый класс из этих? — пишет Елена Яткина. — А что хотите на этот раз? Так как мои классы на этом «кэмпа» выходят за рамки просто тверка, то выбор велик! Хочу максимальную «вкусность»!

К посту девушка прикрепила видеоролики с танцами, которые она исполняла в прошлом году, которые не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетей. Свое восхищение танцовщицей они выразили в комментариях под постом:

— Как всегда безумно вкусно и красиво!

— Это очень круто, я вами восхищаюсь!

— Тверк просто огонь!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732405" frameborder="0"></iframe> Новосибирская звезда тверка Елена Яткина порадовала подписчиков "вкусным" танцем.

ИСТОЧНИК KP.RU