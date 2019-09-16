Врачи рассказали о состоянии рабочего, обгоревшего на «Векторе»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-16T15:49:35+03:00

У мужчины 45% ожогов, пациент в тяжелом состоянии

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В пожаре, случившемся сегодня, в одном из корпусов научного центра «Вектор» пострадал один человек. Мужчине 33 года, у него 45% ожогов тела.

— Пациент в стабильно тяжелом состоянии, им занимаются врачи, — сообщили в Областной клинической больнице.

Пожар случился в техническом корпусе, где не ведется работа с вирусами, угрозы для населения нет.

ЧП случилось сегодня. На пятом этаже корпуса взорвался газовый баллон во время ремонта в здании, его готовили к проведению лако-красочных работ. В помещении находилось два человека, второй рабочий не пострадал.

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Возгорание случилось на пятом этаже. Взорвался баллон с газом (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU