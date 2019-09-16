Врачи рассказали о состоянии рабочего, обгоревшего на «Векторе»
В пожаре, случившемся сегодня, в одном из корпусов научного центра «Вектор» пострадал один человек. Мужчине 33 года, у него 45% ожогов тела.
— Пациент в стабильно тяжелом состоянии, им занимаются врачи, — сообщили в Областной клинической больнице.
Пожар случился в техническом корпусе, где не ведется работа с вирусами, угрозы для населения нет.
ЧП случилось сегодня. На пятом этаже корпуса взорвался газовый баллон во время ремонта в здании, его готовили к проведению лако-красочных работ. В помещении находилось два человека, второй рабочий не пострадал.
В научном центре прокомментировали пожар
Возгорание случилось на пятом этаже. Взорвался баллон с газом (подробнее).
Мэр Кольцово: без паники, людям ничего не угрожает
Николай Красников рассказал о последствиях пожара в научном центре, где хранятся штаммы самых опасных вирусов на земле (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU