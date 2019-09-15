2019-09-15T11:09:31+03:00
Общество

«Прилег на бок»: под Новосибирском перевернулся автомобиль.

О пострадавших ничего неизвестно
Анна ПАШАГИНА
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Машину в поле бросили хозяева. Фото: «Инцидент Новосибирск»Машину в поле бросили хозяева. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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Под Новосибирском легковая машина улетела в кювет. Фотографии автомобиля появились в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобиль помят и лежит на боку. В результате предполагаемой аварии у машины пострадал бок, вся задняя часть разбита всмятку. На крыше тоже имеются небольшие повреждения.

— На трассе в сторону Карасука, на 123 км от Новосибирска, в кювете лежит легковой автомобиль Nissan, — сообщает подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев рядом с машиной нет людей. Автомобиль одиноко лежит и за ним будто никто приезжать не собирается.

Сибиряки начали предполагать, что заставило хозяина машины бросить его по среди поля:

— Устал и прилег на бочек поспать.

— Он пузиком ловит последние солнечные лучи.

— Да так просто ходовку удобнее ремонтировать.

— Видимо, пьяные размотались и бросили автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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