«Прилег на бок»: под Новосибирском перевернулся автомобиль.
Под Новосибирском легковая машина улетела в кювет. Фотографии автомобиля появились в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобиль помят и лежит на боку. В результате предполагаемой аварии у машины пострадал бок, вся задняя часть разбита всмятку. На крыше тоже имеются небольшие повреждения.
— На трассе в сторону Карасука, на 123 км от Новосибирска, в кювете лежит легковой автомобиль Nissan, — сообщает подписчик группы «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев рядом с машиной нет людей. Автомобиль одиноко лежит и за ним будто никто приезжать не собирается.
Сибиряки начали предполагать, что заставило хозяина машины бросить его по среди поля:
— Устал и прилег на бочек поспать.
— Он пузиком ловит последние солнечные лучи.
— Да так просто ходовку удобнее ремонтировать.
— Видимо, пьяные размотались и бросили автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU