«Собаки хотят есть»: приюту для животных срочно нужны крупа и мясо

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-14T14:20:05+03:00

Волонтеры уверяют, что денег на то, чтобы прокормить животных, у них нет

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Пост с просьбой о помощи приют для животных «Ковчег» разместил на своей странице в «Инстаграме». Волонтеры честно признаются: своими силами им уже не справиться.

- Каждый день мы варим три сорокалитровых бака каши с мясом, чтобы прокормить 78 собак, поэтому крупа и мясное расходуются очень быстро, - объясняют в приюте. - Мы уже несколько раз без сборов закупали и крупу, и мясное, для этого выгребли все свои денежные запасы: из ящичков для пожертвований, обнулили «голодный» номер, потратили деньги на карте. Все, запасов, увы, больше не осталось, покупать еду не на что.

Приют уже нашел автоволонтера, который сможет закупить крупу, но нужно будет с ним рассчитаться. Но денег пока нет. - А собаки хотят кушать каждый день. Возможно, вы не можете купить и лично привезти в Приют мясо и крупу, но очень хотите помочь собакам, для этого мы и объявляем такие сборы, - говорят в приюте.

Тем, кто хочет помочь, могут перевести деньги на «голодный» телефон 8-962-840-84-40 или на карту Сбербанка 4817 7600 7945 7556.

ИСТОЧНИК KP.RU