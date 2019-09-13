Маленькие такие комочки: сибиряк спас пятерых щенят из заброшенного дома

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-13T18:22:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибиряк Евгений Кочкин спас пятерых щенят из разрушенного здания. Парень часто помогает местным зоозащитникам — и этот раз не стал исключением.

— Меня попросила о помощи одна знакомая волонтер из приюта, — рассказал Евгений Кочкин корреспонденту КП-Новосибирск. — Я им часто помогаю, уже около двух лет. Просто так, никаких денег за это не беру. В этот раз пришлось поздно вечером туда лезть, потому что в ближайшие дни у меня времени не было, а оставлять там щенков надолго не хотелось.

Чтобы достать щенков из здания, парню пришлось спуститься в подвал. Фото: Евгений Кочкин

По словам Евгения, чтобы подобраться к животным, ему пришлось специально проламывать дыру и спускаться в подвал. Парень утверждает, что это было довольно опасно, ведь старое здание уже почти разрушено. Ему пришлось быть очень осторожным, чтобы ненароком не провалиться туда самому.

Сейчас Евгений ищет для щенков новую любящую семью. Фото: Евгений Кочкин

— Пятерых щенков я достал в тот же день, — утверждает Евгений. — А последний, шестой, на следующий день сам выбежал к зоозащитнице, которая попросила меня о помощи. Теперь ищем малышам дом, ведь скоро холода наступят, оставаться им там нельзя было.

Сибиряк спас пятерых щенков из заброшенного здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Щенок в конце тоннеля: новосибирские диггеры час ползли под землей, чтобы спасти собаку

Песик еще весной провалился в колодец, четыре месяца он не видел света и людей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU