2019-09-13T13:45:50+03:00
Общество

Зоозащитники запустили флешмоб в память об убитом коте Моте

Они требуют, чтобы живодерок привлекли к ответственности
Анна ПАШАГИНА
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Кот Мартин пропал в августе.Кот Мартин пропал в августе.Фото: СОЦСЕТИ
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Зоозащитники из Академгородка запустили новый флешмоб в память об убитом Коте Моте. Напомним, девочки-школьницы сняли с животного скальп. И теперь, чтобы виновные не остались безнаказанными, сибиряки выкладывают в социальные сети фотографии животных с трогательными подписями.

— Живодерам не место среди нас. Помогите нам добиться чтобы закон о защите животных работал и живодерок Академгородка привлекли к ответственности, — пишут новосибирцы на страницах в социальных сетях.

Цель одна — привлечь внимание общественности к делу об убийстве кота Мартина. Любимый питомец семьи Храмовых пропал в в начале августа. Через несколько дней изуродованное тело Моти нашли в мусорном баке. В убийстве подозревают несовершеннолетнюю школьницу, которая жила на пару этажей выше. По словам соседей, из ее квартиры каждую ночь доносился непонятный вой, а в подъезде стоял едкий запах.

Полиция возбудило уголовное дело, но результаты экспертизы еще не известны.

Вот такие фотографии выкладывают неравнодушные к случившемуся. Фото: СОЦСЕТИ

Вот такие фотографии выкладывают неравнодушные к случившемуся.Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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