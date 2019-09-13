Агрессивный покупатель: неизвестный избил продавца магазина молотком
Нападение произошло 31 августа в Ленинском районе Новосибирска. Пострадала продавец магазина.
— В 16:10 неизвестный мужчина в магазине «Табак» по улице Титова, 11, нанес несколько ударов молотком по голове продавщице. Женщина была госпитализирована в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В нападении подозревается мужчина со снимка. Фото: МВД по Новосибирской области.
Приметы преступника: мужчине на вид около 25 лет, рост около 185-190 сантиметров, славянской внешности, худощавого телосложения, лицо худое, щеки впалые, глаза большие, нос прямой, узкий, волосы русые, стрижка короткая.
— Если кто-то располагает какими-либо сведениями, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-913-488-38-21, 232-80-81, 232-17-18, 232-86-91, — добавили в МВД.
Конфиденциальность гарантируется.
Неизвестный избил продавца магазина молотком.
ИСТОЧНИК KP.RU