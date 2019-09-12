2019-09-12T21:23:46+03:00
Общество

«Стопхам» по-сибирски?»: наклейки на автомобилях позабавили соцсети

Новосибирцы гадают, кто же является автором такого метода борьбы с нерадивыми автомобилистами
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряков рассмешили появившиеся в соцсетях фотографии наклеек на машинах. Фото: "АСТ-54"Сибиряков рассмешили появившиеся в соцсетях фотографии наклеек на машинах. Фото: "АСТ-54"
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Новосибирцев позабавили появившиеся в соцсетях фотографии специальных наклеек для неправильно припаркованных машин. Сибиряки делают предположения насчет того, кто же является автором такого необычного метода воздействия на нерадивых автомобилистов.

— Новосибирский аналог «Стопхама» или неравнодушные местные жители? — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Новосибирцы гадают, кто же является автором этого метода борьбы с нерадивыми автомобилистами. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы гадают, кто же является автором этого метода борьбы с нерадивыми автомобилистами. Фото: "АСТ-54"

Пользователи соцсетей не смогли оставить без внимания эту ситуацию. Некоторые люди утверждали, что этот способ далеко не самый эффективный, а некоторые наоборот поддержали идею неизвестного «борца за справедливость»:

— Даже если обклеить все машины в городе — эта проблема останется. А вот штраф бы очень помог!

— А, на мой взгляд, нужно просто сделать больше парковок, чтобы люди не ставили свои машины где попало.

— Неплохая идея, может кто и задумается!

ИСТОЧНИК KP.RU

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