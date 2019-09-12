«Стопхам» по-сибирски?»: наклейки на автомобилях позабавили соцсети
Новосибирцев позабавили появившиеся в соцсетях фотографии специальных наклеек для неправильно припаркованных машин. Сибиряки делают предположения насчет того, кто же является автором такого необычного метода воздействия на нерадивых автомобилистов.
— Новосибирский аналог «Стопхама» или неравнодушные местные жители? — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54».
Новосибирцы гадают, кто же является автором этого метода борьбы с нерадивыми автомобилистами. Фото: "АСТ-54"
Пользователи соцсетей не смогли оставить без внимания эту ситуацию. Некоторые люди утверждали, что этот способ далеко не самый эффективный, а некоторые наоборот поддержали идею неизвестного «борца за справедливость»:
— Даже если обклеить все машины в городе — эта проблема останется. А вот штраф бы очень помог!
— А, на мой взгляд, нужно просто сделать больше парковок, чтобы люди не ставили свои машины где попало.
— Неплохая идея, может кто и задумается!
ИСТОЧНИК KP.RU