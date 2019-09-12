2019-09-12T10:31:06+03:00
Общество

Футболистов «Новосибирска» оштрафовали за выбежавших на поле детей на 25 тысяч

Новосибирский футбольный клуб заплатит штраф за появившихся на поле во время игры подростков
Надежда ЯРКОВА
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Двое подростков оказались на поле во время игры. Стоп-кадр с видео.Двое подростков оказались на поле во время игры. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Во время матча «Новосибирск» — «Иртыш», который прошел на стадионе «Спартак» в Новосибирске 6 сентября случился инцидент. На 88-й минуте игры, во втором тайме на поле выбежали два подростка. Они прогулялись по газону, а после убежали на трибуны.

— За необеспечение безопасности и появление на поле посторонних лиц — оштрафовать ФК «Новосибирск» на 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей», — такое решение приняли в Контрольно-дисциплинарном комитете РФС.

Пользователи соцсетей теперь шутят по этому поводу в соцсетях:

— Вот если бы девушки выбежали без одежды — никто бы никого не оштрафовал.

— Найти родителей нарушителей! — негодуют комментаторы.

Напомним, в начале июня 2019 года в правительстве было принято решение создать автономную некоммерческую организацию — ФК «Новосибирск». Власти надеются, что новый футбольный клуб вернет область в состав футбольной национальной лиги.

Футболистов «Новосибирска» оштрафовали за выбежавших на поле детей на 25 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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