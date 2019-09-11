Пенсионер за рулем автомобиля устроил массовую аварию

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-11T14:02:19+03:00

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Сегодня днем, 11 сентября, в районе улицы Волочаевской произошло ДТП. Автомобиль, за рулем которого находился 61-летний, водитель врезался сразу в несколько машин.

— Автомобилист двигался по улице Волочаевская со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Ползуново, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — В процессе своего пути совершил столкнулся сразу с несколькими машинами. К счастью, в автомобилях никто не пострадал, поскольку некоторые из них были просто припаркованы у дороги и только две ехали на перекрестке.

По словам инспектора, сам водитель, который стал виновником ДТП, доставлен в больницу. Серьезных травм и повреждений у него нет. Авария также не затруднила движение на дороге, на месте работают экипажи ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU