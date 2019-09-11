2019-09-11T12:54:33+03:00
Общество

На Новосибирской авиабазе появились три новых вертолета «Крокодил»

Летательные аппараты оснащены современным оборудованием
Алена КУЛЕШОВА
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На авиабазу "Толмачево" поступили три новых вертолета. Фото: пресс-служба ЦВОНа авиабазу "Толмачево" поступили три новых вертолета. Фото: пресс-служба ЦВО
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На авиабазе «Толмачево» в Новосибирской области появились три новых ударных вертолета Ми-24П «Крокодил». Поступившая техника оснащена различным современным оборудованием.

— Поступившие вертолеты имеют современный комплекс связи, прицельного и пилотажного оборудования, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. — А чтобы выполнять боевые задачи ночью, летальные аппараты снабжены тепловизионными прицельными подсистемами управления и наведения.

Специалисты также сообщили, что МИ-24П — это глубокая модернизация отечественного вертолета Ми-24, который был разработан на Московском вертолетном заводе имени М. Л. Миля. Основное вооружение летального аппарата представлено двуствольными автоматическими пушки калибра 23 миллиметра, размещенные в гондоле под крылом. Оснащены «Крокодилы» и ракетным вооружением: управляемыми авиационными противотанковыми ракетными комплексами «Штурм-В», «Атака-М», и неуправляемыми ракетами. Экипаж летального аппарата составляет всего 3 человека.

Вертолет может нести на своей внешней подвеске до 2,5 тонн бомбового вооружения от 50 до 500 килограммов. Для повышения живучести в боевых условиях Ми-24П также оснащен станцией обнаружения облучения РЛС, устройствами отстрела ложных тепловых ловушек и создания помех в инфракрасном диапазоне.

В пресс-службе ЦВО также добавили, что еще один легендарный «Крокодил» был передан на вооружение бригады армейской авиации в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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