Правительство Новосибирской области начнет сотрудничество с ПАО «Промсвязьбанком»

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-11T10:51:13+03:00

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Соглашение подписали губернатор Андрей Травников и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков. В документе идет речь о сотрудничестве в разработке и реализации инвестиционных проектов в сферах ЖКХ, здравоохранении, инфраструктурном строительстве, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Стороны намерены работать над приоритетными национальными и инвестиционными проектами на территории региона, над совместными проектами по инновационному развитию промышленного комплекса области, техническому перевооружению и модернизации предприятий.

Андрей Травников отметил, что «Промсвязьбанк» для региона — особенный партнер, так как на территории области много предприятий оборонно-промышленного комплекса, также для региона важна поддержка малого и среднего бизнеса. Сегодня правительство Новосибирской области работает над разными масштабными национальными проектами и поддержка надежных финансовых институтов в этом время особенно важна.

ИСТОЧНИК KP.RU