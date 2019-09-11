2019-09-11T10:51:13+03:00
Общество

Правительство Новосибирской области начнет сотрудничество с ПАО «Промсвязьбанком»

Новое соглашение направлено на развитие региона, реализацию нацпроектов и поддержку малого и среднего бизнеса
Поделиться:
Петр Фрадков и Андрей Травников подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: nso.ruПетр Фрадков и Андрей Травников подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

Соглашение подписали губернатор Андрей Травников и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков. В документе идет речь о сотрудничестве в разработке и реализации инвестиционных проектов в сферах ЖКХ, здравоохранении, инфраструктурном строительстве, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Стороны намерены работать над приоритетными национальными и инвестиционными проектами на территории региона, над совместными проектами по инновационному развитию промышленного комплекса области, техническому перевооружению и модернизации предприятий.

Андрей Травников отметил, что «Промсвязьбанк» для региона — особенный партнер, так как на территории области много предприятий оборонно-промышленного комплекса, также для региона важна поддержка малого и среднего бизнеса. Сегодня правительство Новосибирской области работает над разными масштабными национальными проектами и поддержка надежных финансовых институтов в этом время особенно важна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Новосибирска пообещала снести в городе 17 гаражей и киосков
За упавшие в школе шкафы подрядчику дали условный срок
Новосибирские предприниматели поедут договариваться о поставках в Корею и Китай
В Академгородке открыли памятную доску ректору НГУ
Ребенок понял, что все мы смертны: как его успокоить?
Дело рук семиклассника: под Новосибирском школьник разгромил кладбище
Некуда ногой ступить: новосибирцы жалуются на горы рекламы в подъездах
«Четыре удара в грудь»: ссора между знакомыми в Новосибирске закончилась поножовщиной
В Новосибирске завершились поиски пропавшей школьницы
«Ее нашли возле кухни»: во время пожара на Первомайке заживо сгорела женщина
«Выметают мусор из салона, устраивают помойку»: новосибирцев возмутила свалка на троллейбусной остановке
Слухи и не более: Анна Терешкова рассмеялась над своим «уходом» из мэрии
«Чтобы были деньги, нужно думать, как деньги»: новосибирцев рассмешил парень в куртке-купюре
Больше на 26%: в Новосибирской области хотят поднять взносы на капремонт
Оторвало колесо и погнуло капот: «Тойота Камри» не поделила перекресток с «БМВ»
С крестом и в кружевах: сибирячка в образе монашки устроила откровенную фотосессию
Сибиряки нашли живых червей в пачке с детским питанием
Пострадала маленькая девочка: в Заельцовском районе столкнулись «Toyota» и «Ford»
Пассажиры ждали три часа: стали известны подробности задержки рейса в «Толмачево»
Пожилой автомобилист сбил на пешеходном переходе мать с 4-летней дочерью
Сибирячка покончила с собой на глазах у дочки
Подростки на мотоцикле врезались в машину с беременной сибирячкой: погибла девушка
В «Толмачево» задержали вылет рейса Новосибирск-Москва из-за сработавшего датчика
«Облизнула и ляпнула, не подумав»: Лена Ленина высказалась в защиту Ольги Бузовой
Видео старое: в минприроды просят новосибирцев не бояться медведей