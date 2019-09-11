2019-09-11T10:50:46+03:00
Общество

За упавшие в школе шкафы подрядчику дали условный срок

На пятиклассниц в школе Новосибирска упали четыре навесных шкафа, задев пять человек — одна из школьниц получила серьезные травмы
Надежда ЯРКОВА
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Упавшие шкафы задели пятерых учениц. Фото: СКР по Новосибирской области.Упавшие шкафы задели пятерых учениц. Фото: СКР по Новосибирской области.
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Инцидент произошел еще в октябре 2018 года в школе № 82 Дзержинского района Новосибирска. В этот день на уроке технологии навесные шкафы рухнули на школьниц. Под мебелью оказались пять человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. И теперь суд вынес приговор по делу.

— Следствие выяснило, что в августе 2018 года школа заключила договор с мебельной Фабрикой «Калите» на поставку, сборку и установку навесных, полуоткрытых шкафов и тумб под оргтехнику в одном из классов. В свою очередь, мебельная фабрика «Калите» заключило договор подряда с 45-летним мужчиной, который согласно договору, выступал в качестве подрядчика и обязан был изготовить, собрать и установить всю мебель самостоятельно, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В августе того же года этот мужчина просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии, после чего не прочистив просверленные отверстия от шлама и пыли, установил в них распорные пластиковые анкерные крепления. Однако эти крепления оказались недостаточной длины и диаметра по отношению к посадочным отверстиям. Затем для фиксации монтажных планок он применил шурупы-саморезы и мебельные шурупы длиной короче, чем длина распорных элементов, после чего повесил на них шкафы.

— Утром 8 октября, во время занятий в кабинете технологии, навесные шкафы рухнули на пятерых учениц 5 класса. Одной из них был причинен тяжкий вред здоровью, еще четыре отделались ссадинами и ушибами, — отметили в ведомстве.

Мужчина, который вешал шкафы был привлечен к уголовной ответственности. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. 45-летний мужчина получил 2 года лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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