В Академгородке открыли памятную доску ректору НГУ

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-11T10:28:13+03:00

На время мероприятий в честь 60-летия НГУ возле стен университета на весь день запрещена парковка автомобилей

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Открытие памятной доски состоялось сегодня, 11 сентября, возле старого корпуса Новосибирского государственного университета на улице Пирогова, 2 и приурочено к юбилею — 60-летию вуза.

— Памятная доска ученому с мировым именем. Ректору НГУ Спартаку Беляеву ждала своего часа, накрытая белой тканью. Перед началом церемонии собравшимся рассказали о том, почему именно здесь было решено установить мемориальный знак Беляеву. Жизненный путь ученого был тесно связан с Академгородком: Беляев работал в Сибирской Академии наук, Институте ядерной физики, 13 лет занимал должность ректора НГУ, — рассказали в Аcadem.info.

Ректор НГУ сказал речь, после чего торжественно снял ткань с барельефа. Фото: academ.info.

От лица ректората НГУ, который принял решение об установке мемориального знака, ректор НГУ Михаил Федорук торжественно снял ткань с барельефа.

— Я думаю, что будущее поколение студентов будет чтить эту память, великую историю отцов-основателей университета и Академгородка, — подчеркнул в своей речи Федорук.

Начавшийся ливень не помешал организаторам продолжить программу, свою речь сказали представителя мэрии, а также сотрудники университета.

Открытие памятной доски завершилось большим коллективным фото выпускников всех лет на ее фоне.

Ливень не помешал праздничной программе открытия почетной доски. Фото: academ.info.

ИСТОЧНИК KP.RU