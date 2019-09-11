В Академгородке открыли памятную доску ректору НГУ
Открытие памятной доски состоялось сегодня, 11 сентября, возле старого корпуса Новосибирского государственного университета на улице Пирогова, 2 и приурочено к юбилею — 60-летию вуза.
— Памятная доска ученому с мировым именем. Ректору НГУ Спартаку Беляеву ждала своего часа, накрытая белой тканью. Перед началом церемонии собравшимся рассказали о том, почему именно здесь было решено установить мемориальный знак Беляеву. Жизненный путь ученого был тесно связан с Академгородком: Беляев работал в Сибирской Академии наук, Институте ядерной физики, 13 лет занимал должность ректора НГУ, — рассказали в Аcadem.info.
Ректор НГУ сказал речь, после чего торжественно снял ткань с барельефа. Фото: academ.info.
От лица ректората НГУ, который принял решение об установке мемориального знака, ректор НГУ Михаил Федорук торжественно снял ткань с барельефа.
— Я думаю, что будущее поколение студентов будет чтить эту память, великую историю отцов-основателей университета и Академгородка, — подчеркнул в своей речи Федорук.
Начавшийся ливень не помешал организаторам продолжить программу, свою речь сказали представителя мэрии, а также сотрудники университета.
Открытие памятной доски завершилось большим коллективным фото выпускников всех лет на ее фоне.
Ливень не помешал праздничной программе открытия почетной доски. Фото: academ.info.
ИСТОЧНИК KP.RU