Ребенок понял, что все мы смертны: как его успокоить?
Каждый ребенок проходит этап, когда его беспокоят два главных вопроса: правда ли, что его родители могут умереть и он сам тоже?
То, что есть «черная бездна», ребенок начинает понимать ещё с четырех лет. До этого возраста он может говорить слова «смерть», «умер», но смысл ему непонятен.
Разговор на эту тему с чадом не избежен лучше не отрицать тот факт, что рано или поздно человек умирает. Но рассказывать ребенку о бренности бытия нужно грамотно и аккуратно, чтобы малыш не подумал, что родители обходят пугающие подробности только из-за собственного страха, поэтому сам он будет напуган еще больше.
Протоиерей Андрей Ромашко рассказывает о том, как лучше подготовить ребенка к первому серьезному откровению в его жизни.
Как правильно рассказать ребенку о смерти.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».
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