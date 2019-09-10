2019-09-10T11:51:00+03:00
Общество

«Облизнула и ляпнула, не подумав»: Лена Ленина высказалась в защиту Ольги Бузовой

Модель уверена, что шутку про «блокадницу» телезвезда произнесла без злого умысла
Алена КУЛЕШОВА
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Лена Ленина считает, что не стоит обвинять Ольгу в необдуманно сказанных словах. Фото: lenaleninaofficialЛена Ленина считает, что не стоит обвинять Ольгу в необдуманно сказанных словах. Фото: lenaleninaofficial
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Известная российская модель Лена Ленина часто делиться своими мыслями в соцсетях. На своей странице в Instagram девушка регулярно публикует посты, в которых честно выражает свою позицию по отношению к звездам российского шоу-бизнеса. Не так давно Лена выступила в защиту телеведущей Ольги Бузовой, а адрес которой, из-за ее неудачной шутки, в последнее поступало множество негативных комментариев.

— Ольгу недавно только ленивый не «пнул» за шутку про «блокадницу». А я хочу выступить в ее защиту, — написала в своем Instagram Лена Ленина. — Оля — девушка веселая, а местами даже легкомысленная, но не злобная. Шутливо облизнула тарелку, вкусно было, и ляпнула про блокаду, но не со зла, а потому что с ленинградского детства приучена была к бережному отношению к продуктам. Как и мы все, что в советском детстве жили скромно. А то, что хохотала при этом, так то настроение было веселое и обстановка домашняя в кругу близких соратников. Любому из вас тоже доводилось на кухне сдуру ляпнуть что-нибудь, что никак нельзя обнародовать без того, чтобы вас осудили и заклеймили.

Но, по словам модели, жизнь далеко не каждого из нас настолько публична, как жизнь Ольги Бузовой. Телеведущая имеет огромное количество подписчиков в соцсетях и за ее буднями ежедневно следят не только ее поклонники, но и обычные пользователи соцсетей, которые готовы прицепиться к каждому слову.

— Если за каждую неудачную шутку мы будем бичевать дурашливую блондинку, то, что уж тогда говорить про юмористов из «Камеди», — считает Лена Ленина. — Вероятно, в этом мире есть другие люди, которые заслуживают осуждения гораздо больше, не так ли?

Однако в комментариях под постом далеко не все люди поддержали модель. Многие все же уверены, что шутка, необдуманно произнесенная телеведущей, была слишком неуместной:

— Вы всегда всех защищаете, Лена, а может быть, иногда этого делать не стоит.

— А я тоже считаю, что Оля просто сказала не подумав. Но, с другой стороны, она же давно уже публичная личность и должна помнить об этом.

— Ну, Ольга ведь не маленькая, нужно уметь следить за языком, — пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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