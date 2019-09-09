Сибиряки обсудят идею сохранения дома Янки Дягилевой в Новосибирске

СЕГОДНЯ 21:12 2019-09-09T21:18:03+03:00

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В Музее Новосибирска 12 сентября пройдет встреча в рамках проекта «Городское достояние». Ее темой станет вопрос о сохранении дома, в котором когда-то жили две известные певицы. Оперная — Надежда Дезидериева и рок-звезда — Янка Дягилева.

— Вообще, сохранение этого дома как такового — очень сложный и неоднозначный вопрос, — рассказал КП-Новосибирск организатор этой встречи и сотрудник музея Константин Голодяев. — Архитектурная данного здания — вопрос достаточно спорный, поскольку сама постройка является типовой для своего времени. Но тут встает другой вопрос — вопрос исторической ценности этого дома. Ведь в нем некогда жили две известные певицы. Существует мнение, что Янка Дягилева в какой-то момент потеряла связь со своим домом, и он перестал иметь ее ценность. Но я считаю, что это не так. Этот дом был и остается культурно значимым объектом для города Новосибирска.

Но, по словам Константина Голодяева, далеко не факт, что превратить дом в музей будет также выгодной идеей. Сотрудник музея уверен, что наилучшим вариантом будет перевоплощения этого дома в тематический хостел, который будет иметь также мемориальный уголок памяти Янки Дягилевой. Это позволит и сохранить культурный объект и позволить ему стать точкой, которая действительно будет привлекательна и интересна для туристов.

Посетить встречу сможет любой желающий, она пройдет 12 сентября в 19:00 в здании Музея Новосибирска, по адресу улица Обская, 4. Пройти на нее будет возможно по обычному музейному билету. Посетит это мероприятие уже выразили желание приезжающие в наш город гости фестиваля «Книжная Сибирь» филолог-славист, профессор Цюрихского университета Томаш Гланц и московский поэт Герман Лукомников.

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ИСТОЧНИК KP.RU