2019-09-06T06:04:26+03:00
Общество

Кухонный теракт: новосибирец купил в магазине колбасу, которая взорвалась

Новосибирец, придя домой, к такому точно не был готов
Надежда ЯРКОВА
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По словам мужчины, дома колбаса взорвалась. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.По словам мужчины, дома колбаса взорвалась. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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Житель Новосибирска купил в магазине колбасу, но по приходу домой, поесть ее семьи не вышло.

— Супруга купила колбасу в магазине! Дома эта колбаса взорвалась! — поделился своим возмущением подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей нашли ситуацию более смешной, чем серьезной и решили пошутить на тему «взрывоопасной» колбасы. Вот что они пишут в комментариях:

— Надеюсь, никто не пострадал от взрыва?

— Забродила, наверное.

— Сорт Шампань? Тогда не стоит трясти!

— Если нарушена целостность упаковки хоть немного, и срок годности продукта иссяк, данная ситуация вполне возможна, — замечает один из пользователей.

— Химозная колбаса, что еще от этой палки ожидать, — добавляет второй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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