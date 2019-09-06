Кухонный теракт: новосибирец купил в магазине колбасу, которая взорвалась
Житель Новосибирска купил в магазине колбасу, но по приходу домой, поесть ее семьи не вышло.
— Супруга купила колбасу в магазине! Дома эта колбаса взорвалась! — поделился своим возмущением подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей нашли ситуацию более смешной, чем серьезной и решили пошутить на тему «взрывоопасной» колбасы. Вот что они пишут в комментариях:
— Надеюсь, никто не пострадал от взрыва?
— Забродила, наверное.
— Сорт Шампань? Тогда не стоит трясти!
— Если нарушена целостность упаковки хоть немного, и срок годности продукта иссяк, данная ситуация вполне возможна, — замечает один из пользователей.
— Химозная колбаса, что еще от этой палки ожидать, — добавляет второй.
ИСТОЧНИК KP.RU