Елбаши тряхнуло: под Новосибирском произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-05T06:24:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередное небольшое землетрясение произошло в Искитимском районе Новосибирской области.

— В четверг, 5 сентября в 0:27 было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,2 балла в 26 километрах к востоку-северо-востоку от Искитима, — сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение произошло рядом с деревней Елбаши в Искитимском районе Новосибирской области. Эпицентр землетрясения имел координаты 54.70 градуса северной широты и 83.69 градуса восточной долготы.

Добавим, что землетрясения в Искитимском районе происходят довольно часто. Чаще всего эти землетрясения относятся к разряду техногенных и обычно вызвано, скорее всего, обвалом сводов неиспользуемых шахт или выработок со смещением горных пород. Так 20 августа землетрясение произошло в Искитимском районе рядом с деревней Харино недалеко от Колыванского угольного разреза.

ИСТОЧНИК KP.RU