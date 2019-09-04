В бриджах и сланцах: в Новосибирске ищут мужчину из Томской области

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-04T16:43:23+03:00

О местоположении мужчины ничего не известно с 15 июля

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске ищут пропавшего 41-летнего жителя Томской области: Катасонова Сергея Александровича. Мужчина из города Колпашево пропал 15 июля 2019 года, с этого момента его местоположение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза-Алерт» Новосибирск. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в серые бриджи ниже колен и светлую футболку. На ногах у пропавшего были черные сланцы.

Поисковики отмечают, что мужчина может находиться в другом городе, в том числе и в Новосибирске.

Если вам известно что-нибудь о местоположении Сергея Александровича, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU