Не хватает чуть больше 300 тысяч: волонтер собирает деньги на съемки доброго кино о бездомных животных

СЕГОДНЯ 06:14 2019-09-04T06:15:14+03:00

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Инициатором проекта выступила волонтер приюта для бездомных животных, жительница Новосибирска Ольга Щенятская. Сейчас девушка ищет спонсоров и собирает деньги на съемки своего фильма под названием «Отличная компания» на сервисе краудфандинга «Planeta.ru».

— В приют меня привели мои дети. Я была рада тому, что они готовы делать добро своими руками, а не просто сочувствовать со стороны. Вместе мы гуляли с собаками, занимались уборкой, проводили ярмарки детских поделок для сбора средств. За это время мы наслушались и насмотрелись множество историй о брошенных собаках. По таким историям становится очевидно, что то, как человек относится к животному, многое говорит о его характере, о его истинной природе и роли в семье, в коллективе. Люди берут собаку из приюта, произнося пламенные речи о том, что теперь у них появился новый член семьи, что они будут о нем заботиться, а через полгода... этого «члена семьи» случайно находит волонтер на улице. Я понимала, что мы постоянно боремся с последствиями проблемы, а ее масштаб не уменьшается, а наоборот, растет, потому что корень ее в сознании людей. Поэтому и решила, что нужен фильм, — рассказала о своем проекте Ольга Щенятская.

Дети с удовольствием принимали участие в съемках с животными. Фото: planeta.ru/campaigns/sobachkivkino.

По сюжету фильма, группа детей, учеников театральной студии отправляется на автобусе в другой город на творческий фестиваль. С ними едут их родители. Каждый думает о своем — семейные проблемы, беспокойство за детей — в общем все как обычно! И тут появляются они: четверо щенков в коробке, которые переворачивают все с ног на голову. Теперь мамы думают не только о том, чтобы их чада выступили на фестивале, но и о том, как пристроить эту пушистую компанию, которую им, к тому же, приходится прятать от администрации дома отдыха, где они поселились на время своей поездки.

Девушка поделилась, что животных для съемок они брали в бердском приюте, у которого в тот момент на передержке были подходящие щенки.

— То, как мы носились со щенками, чтобы уберечь от опасностей, отдельная тема. Кстати, главный щенячий состав был пристроен в семьи полностью сразу по окончании съемок, — отметила Ольга.

На фото щенок "Малыш", снявшийся в фильме "Отличная компания". Фото: planeta.ru/campaigns/sobachkivkino.

Она уточнила, что первый период съемок прошел за счет личной инициативы и собственных денег. Их хватило, чтобы снять и смонтировать все сцены фильма. Работы, чтобы фильм был полностью готов, осталось на 2-3 месяца. Следует переснять две короткие сцены, смонтировать отснятые сцены, сделать финальный чистовой монтаж фильма и дозаписать диалоги из отснятых сцен в студии.

— Два премьерных показа фильма «Отличная компания» в Новосибирске пройдут в дни школьных каникул, в январе 2020 года. Уже есть предварительная договоренность с кинотеатром им. Маяковского провести показ 5 января, а в конце января планируется показ в ДК «Академия». Это будут благотворительные показы в пользу приюта для бездомных животных Академгородка, — поделилась Ольга.

Однако, на то, чтобы все закончить, требуется еще 370 тысяч рублей. На данный момент девушка собрала чуть больше 55, 5 тысяч рублей от нужной суммы и надеется, что оставшиеся деньги удастся собрать.

Волонтер собирает деньги на съемки доброго кино о бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU