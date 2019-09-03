Ипотека под 5,25%: в минстрое рассказали, кто сможет купить жилье с выгодой

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-03T11:14:53+03:00

Сумма кредита составит от 500 тысяч до 6 миллионов рублей на срок от 3 до 30 лет

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Хорошую новость для тех, кто мечтает о своем жилье, озвучили в Министерстве строительства Новосибирской области. Ставка по программе «Семейная ипотека» снизилась до 5,25% годовых.

— Семейную ипотеку смогут оформить те, у кого с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Заемщик обязательно должен быть гражданином РФ не младше 21 года. Также в числе требований: не менее 3 месяцев на последнем месте работы — для работников по найму и не менее 24 месяцев безубыточной предпринимательской деятельности для ИП и собственников бизнеса, — сообщают в министерстве строительства НСО.

Для жителей Новосибирской области сумма кредита составит от 500 тысяч до 6 миллионов рублей на срок от 3 до 30 лет.

— Если второй и последующий ребенок уже родились, когда вы оформили ипотеку, то сибиряки смогут спокойно сделать рефенансирование, не смотря на льготную ставку. Основное условие — квартира должна быть куплена у юридического лица, - объясняют в ведомстве.

По льготной ставке многодетные семьи смогут приобрести готовую или строящуюся квартиру у юридического лица. Это может быть как договор купли-продажи, так и договор долевого строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU