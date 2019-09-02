2019-09-02T06:36:36+03:00
Общество

«Такая рыхленькая»: мисс России посоветовали подкачаться, увидев ее в купальнике

Девушка не переживает из-за критики хейтеров, ее в своем теле все устраивает
Надежда ЯРКОВА
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Среди подписчиков нашлись недовольные неспортивным видом девушки. Фото: instagram.com/miss_elmira.Среди подписчиков нашлись недовольные неспортивным видом девушки. Фото: instagram.com/miss_elmira.
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Эльмира Абдразакова, завоевавшая корону в 2013 году, выложила новое фото в купальнике и на нее обрушилась критика. Многим не понравился внешний вид девушки.

«Мисс России» Эльмира Абдразакова выложила в своем «Инстаграме» фото в раздельном купальнике. При этом кто-то из подписчиков отметил, что выглядит девушка неспортивно, назвав ее тело «рыхленьким».

— Может немного подкачаться? Такая рыхленькая, — посоветовала одна из подписчиц.

На что девушка ответила, что ее в своем теле все устраивает. Зато среди пользователей разгорелся нешуточный спор. Многие подписчики встали на сторону Эльмиры, считая, что женское тело не должно быть накаченным. Вот что они пишут в комментариях:

— Вот оно влияние Инстаграма — все насмотрелись на отфошопленные фото моделей и всех под одну планку ровняют.

— Тело женщины должно быть женственное, а не накаченное — перекачанное.

— Прекрасное фото.

— Какое красивое тело.

— Животик выпуклый, — замечает кто-то из подписчиков.

— Главное — гармония с собой, — добавляет другой.

Напомним, Эльмира Абдразакова переехала с мамой из Казахстана в Междуреченск, когда ей было три года. В марте 2013 года девушка, будучи студенткой Сибирского государственного университета путей сообщения (училась она на факультете мировой экономики) завоевала титул «Мисс Россия 2013». Сейчас же красавица радует своих подписчиков новыми фото из своей жизни. Так недавно девушка призналась, что у нее сильно выпадают волосы, и ей пришлось даже обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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