«Девчонки табунами бегали?»: Митя Фомин поделился в соцсетях снимками времен своей учебы в школе

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-01T10:14:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный певец Митя Фомин, который родом из Новосибирска, решил отметить первое сентября необычным способом — он предложил своим подписчикам в Instagram немного поностальгировать и написать, когда они пошли в первый класс.

— Всех поздравляю с этим днем, с этой вехой и желаю всем хорошего учебного года / процесса / отметок / друзей / преподавателей, — написал певец на своей странице в Instagram. — И перекличка: кто в каком году пошел в школу и отметил в первый раз 1-е сентября?

В комментариях под постом артиста люди тут же начали вспоминать даты, когда они впервые сели за школьную парту. А некоторые,глядя на фотографию артиста, предположили, что в школьные годы он был очень популярен у девушек:

— Такой очаровашка! Девочки, наверное, табунами за ним ходили.

— А для меня первое сентября в 1992 году наступило, причем мне в июне только 6 лет исполнилось.

— В 1976 году - мой первый класс, — пишут они.

Помимо переклички, Митя Фомин показал свою фотографию времен обучения в школе №42 в Новосибирске (теперь это гимназия №1) и предложил угадать, сколько ему тогда было лет. В комментариях звучат разные ответы, но большинство склоняется к цифре в 14-16 лет. Певец пока никак не подтверждает, но и не опровергает эти догадки.

ИСТОЧНИК KP.RU