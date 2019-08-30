Погода на сентябрь: в Новосибирск придут заморозки

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-30T13:26:13+03:00

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Погода на сентябрь не порадует сибиряков теплыми деньками, в первые дни осени жителей города ожидает значительное похолодание и дожди. Если в воскресенье 1 сентября температура воздуха еще будет достигать 17-18 градусов тепла, то уже начиная с понедельника в город придут заморозки, и температура местами опуститься до нуля и минус 1 градуса.

— Пока в городе еще сохраняется относительно теплая погода, но с началом осени ожидается значительное похолодание. В первые три дня сентября осадки маловероятны, но при этом велика вероятность заморозков, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Если 1 сентября температура воздуха еще будет достигать 10-15 градусов тепла днем и от 3 до 8 градусов тепла ночью, то 2-3 сентября уже возможно похолодание до минус 1, минус 2 градусов.

Порывы ветра в ближайшую неделю будут достигать 5-12 метров в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке 745-749 миллиметров ртутного столба.

Что касается более долгосрочного прогноза, синоптики обещают на первую декаду сентября температурный фон около нормы, температура воздуха ночью составит от 3-13 градусов тепла, а днем немного повысится до 10-20 градусов тепла. В отдельные дни могут ожидаться дожди разной интенсивности.

ИСТОЧНИК KP.RU