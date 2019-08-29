Да он бесстрашный: новосибирец встал на голову на вершине Эльбруса

СЕГОДНЯ 19:10 2019-08-29T19:10:17+03:00

А потом вместе с друзьями скатился с горы на ледянках

Изменить размер текста: A A

Александр Копп из тех людей, которых не пугает экстрим, высота и риск. Подниматься на высоту в 5642 метра пришлось почти 11 часов, а вот спускаться всего пару часов. Ускорить время спуска помогли санки-ледянки. Группа туристов, в которой был Александр, решили не усложнять жизнь и просто скатились на попе с горы.

- Мы «летели» примерно 20 километров в час. Тормозить приходилось рюкзаками и ногами. Сложность была только в самом снегу, он уже был слегка подтаявший и летел в лицо, - поделился подробностями с КП-Новосибирск Александр.

От такого фото захватывает дух! Фото: личный архив.

Но это - не единственный экстремальный поступок сибиряка: он рискнул еще и встать на голову и станцевать брейк-данс. Причем предложила сибиряку рискнуть его жена Дарья. подтолкнула жена Дарья.

- Это было мгновенье. Пришлось делать всё быстро, потому что время побыть на вершине было всего 15 минут. Хотелось ещё видами насладиться. Вверх ногами картина по-особенному красива, - вспоминает Александр.

А еще на память у новосибирца остались невероятные фотокарточки, которыми восхищаются пользователи соцсетей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728946" frameborder="0"></iframe> Вот это да: сибиряки скатились с Эльбруса на ледянках.

ИСТОЧНИК KP.RU