2019-08-29T19:10:17+03:00
Общество

Да он бесстрашный: новосибирец встал на голову на вершине Эльбруса

А потом вместе с друзьями скатился с горы на ледянках
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Встать на голову и станцевать сибиряку предложила жена. Фото: личный архив.Встать на голову и станцевать сибиряку предложила жена. Фото: личный архив.
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Александр Копп из тех людей, которых не пугает экстрим, высота и риск. Подниматься на высоту в 5642 метра пришлось почти 11 часов, а вот спускаться всего пару часов. Ускорить время спуска помогли санки-ледянки. Группа туристов, в которой был Александр, решили не усложнять жизнь и просто скатились на попе с горы.

- Мы «летели» примерно 20 километров в час. Тормозить приходилось рюкзаками и ногами. Сложность была только в самом снегу, он уже был слегка подтаявший и летел в лицо, - поделился подробностями с КП-Новосибирск Александр.

От такого фото захватывает дух! Фото: личный архив.

От такого фото захватывает дух! Фото: личный архив.

Но это - не единственный экстремальный поступок сибиряка: он рискнул еще и встать на голову и станцевать брейк-данс. Причем предложила сибиряку рискнуть его жена Дарья. подтолкнула жена Дарья.

- Это было мгновенье. Пришлось делать всё быстро, потому что время побыть на вершине было всего 15 минут. Хотелось ещё видами насладиться. Вверх ногами картина по-особенному красива, - вспоминает Александр.

А еще на память у новосибирца остались невероятные фотокарточки, которыми восхищаются пользователи соцсетей.

Вот это да: сибиряки скатились с Эльбруса на ледянках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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