Прокуроры пойдут в суд из-за повышения тарифов в Новосибирске

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-29T16:53:11+03:00

Только вот на чьей стороне они выступят, пока неясно

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Прокуратура Новосибирской области стала третьим участником дела о поднятии тарифов на отопление. Пока неизвестно на чьей стороне будут выступать прокуроры: на стороне истца или ответчика.

Напоминаем, что департамент по тарифам Новосибирской области подал на ФАС в суд: антимонопольщики обязали их повысить тарифы на отопление не на 3.2%, а на 7%.

- От прокуратуры Новосибирской области в электронном виде поступило ходатайство о вступлении в дело прокурора Новосибирской области. Стороны оставляют вопрос на усмотрение суда, - написано в материалах дела арбитражного суда Москвы.

Из-за участия представителей прокуратуры Новосибирской области, рассмотрение дела перенесено. Ещё одним участником судебного процесса является АО «СИБЭКО».

ИСТОЧНИК KP.RU