Прокуроры пойдут в суд из-за повышения тарифов в Новосибирске
Прокуратура Новосибирской области стала третьим участником дела о поднятии тарифов на отопление. Пока неизвестно на чьей стороне будут выступать прокуроры: на стороне истца или ответчика.
Напоминаем, что департамент по тарифам Новосибирской области подал на ФАС в суд: антимонопольщики обязали их повысить тарифы на отопление не на 3.2%, а на 7%.
- От прокуратуры Новосибирской области в электронном виде поступило ходатайство о вступлении в дело прокурора Новосибирской области. Стороны оставляют вопрос на усмотрение суда, - написано в материалах дела арбитражного суда Москвы.
Из-за участия представителей прокуратуры Новосибирской области, рассмотрение дела перенесено. Ещё одним участником судебного процесса является АО «СИБЭКО».
ИСТОЧНИК KP.RU