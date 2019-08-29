«Им вообще пофиг»: подростки, гоняющие на мотоциклах, разозлили соцсети

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-29T15:35:24+03:00

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Пост о том, что подростки гоняли на мотоциклах и мешали новосибирцам, появился в группе «Типичная Затулинка». Горожане пожаловались на то, что два парня никак не реагируют на замечания местных жителей, недовольство которых только растёт с каждой новой выходкой мотоциклистов.

- Вот эти подростки сегодня гоняли на своих «железных конях» по тротуарам Затулинки. Неслись там, где ходят люди с колясками, играют дети. Одна женщина с маленькими ребёнком на руках спрыгнула с тротуара, при этом чуть не упав. На замечания просто ржут, - пишет Юлия, которая прислала в группу ВК «Типичная Затулинка» фотографии мотоциклистов. - я вчера с ними говорила.Один сказал что ему плевать, так как родителей у него нет. Другие поржали: им тоже пофиг. Сказали, что ждут пост чтобы лайкнуть

Пользователей соцсетей такое поведение подростков возмутило:

- Это же дети: что, никто не знает их родных: с ними надо просто поговорить по-мужски, - уверены одни.

- Быдланы. Сразу видно, - комментируют другие.

- Сейчас мамки прочитают, и получат по шее сынульки, - считают третьи.

Сами нарушители порядка отметились в комментариях к этой записи.

- Нам нужна популярность, - написали они.

ИСТОЧНИК KP.RU