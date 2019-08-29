«Фигура что надо»: Пелагея похвасталась стройными ногами в коротком платье
Пелагея порадовала своих подписчиков новой фотографией в социальных сетях. Знаменитая певица родом из Новосибирска сейчас находится на отдыхе.
— Отдыхать тоже надо. Впереди много концертов. — пишет певица у себя на странице в «Инстаграм».
На фотографии сибирячка стоит возле красивой статуи и улыбается. Короткое платье изящно облегает тонкую талию Пелагеи и открывает худые ноги девушки.
Фанаты творчества Пелагеи были в восторге от такого образа певицы:
— Как отлипнуть от фотки. Какая же вы кайфовая! Фигура у вас то, что надо.
— Самая красивая! Хорошего вам отдыха! Мы ждем с нетерпением концертов в нашем городе.
— Красивая девушка. Как удается держать себя в такой чудесной форме? Браво! Это, наверно, безумный труд, - пишут они.
ИСТОЧНИК KP.RU