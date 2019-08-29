Аэропорт Толмачево объявил об открытии новой фабрики бортпитания

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-29T15:03:27+03:00

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Новосибиркий аэропорт Толмачево объявил о запуске новой фабрики бортпитания, которая сможет производить 16 тысяч рационов в сутки. Строить предприятие начали ровно год назад: 29 августа 2018 года. Как сообщает издание «Деловой квартал Новосибирск», сегодня фабрика открыта официально и готова сразу начать работу на запланированной мощности.

— Строительство этого цеха — важный этап дальнейшего развития международного аэропорта Новосибирск «Толмачево». Этот проект, имеет большьое значение для экономики региона: кроме поддержки развития логистической составляющей Новосибирска, это и дополнительные рабочие места — здесь будет трудиться до 500 человек из близлежащих населенных пунктов, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Траников. — Это развитие внутренней кооперации — сегодня уже в структуре потребления цеха питания наши местные продукты составляют 70%, а руководители аэропорта поставили задачу довести долю местных производителей до 90%.

Предприятие сможет производить 16 тысяч рационов в сутки. Фото: Юлия Катовская

Площадь нового цеха составляет более 5 тысяч квадратных километров, также он оснащен современным оборудованием. Эта фабрика стала крупнейшим за Уралом предприятием, которое занимается предоставлением услуг авиационного кейтеринга. А по словам генерального директора АО «Аэропорт Толмачево» Евгения Янкилевича, фабрика может выдержать не только свою норму в 16 тысяч рационов, но и быть готовой к перегрузкам до 20 тысяч. А второй очередью предприятия должен стать цех площадью в пять тысяч квадратных метров.

На строительство этой фабрики ушло 560 миллионов рублей инвестиций. Как утверждает региональный исполнительный директор LSG Sky Chefs по операционной деятельности в Африке, Восточной Европе, Индии, Ближнем Востоке и Турции Альфред Риглер, совместные средства мирового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Lufthansa Service Europa\Afrika GmbH (LSG Sky Chefs) и холдинга «Новапорт».

ИСТОЧНИК KP.RU