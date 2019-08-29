2019-08-29T16:12:25+03:00
Общество

Криминальное чтиво: заключенный ударил сотрудника колонии из-за книги

Мужчина не захотел отдавать ее на досмотр
Анна ПАШАГИНА
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Теперь бывшему заключенному грозит еще один срок.Теперь бывшему заключенному грозит еще один срок.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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История началась с того, что заключенный приехал в сибирскую колонию из республики Тыва: ему предстояло отбывать наказание за грабеж и кражу чужого имущества.

— За нарушение режима содержания мужчину перевели в штрафной изолятор, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в прокуратуре Первомайского района. — При проведении проверки у него обнаружили книгу, которую никто из сотрудников не досматривал.

Когда сотрудник колонии попросил отдать книгу для досмотра, заключенный начал материться и ударил мужчину кулаком в грудь. Все это происходило на виду у остальных арестованных.

— На момент, когда заключенному предъявили обвинения в оскорблении и применении насилия, то у него закончился срок пребывания в тюрьме. Его отпустили под подписку о невыезде, — сообщают в прокуратуре Первомайского района.

Мужчина не пришел на суд. Он скрылся и никто не знает о его месте нахождения. Теперь сотрудникам полиции предстоит найти беглеца , чтобы тот ответил по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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