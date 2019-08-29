Вот бараны! Стадо животных перегородило дорогу автомобилистам
Новосибирцев рассмешили гуляющие прямо по проезжей части бараны. Животные практически полностью перегородили целую полосу на Мочищенском шоссе.
— Вот так у нас бараны совершают пробежку в Заельцовском районе от улице Жуковского в сторону Красного проспекта, — написали подписчики паблика «АСТ-54».
Гуляющие по дороге копытные позабавили пользователи соцсетей. Однако многие из них утверждают, что в наших краях такое явление — это не редкость. Новосибирцы говорят, что часто на улицах города можно увидеть не только баранов, но и, к примеру, коров, спокойно переходящих улицу.
— Этим нас уже не удивить, я часто вижу гуляющих по Первомайской коров.
— Даже бараны совершают пробежку, а я нет.
— Похоже, кто-то не уследил, вот и сбежали.
— Интересно, куда они идут? Не первый раз уже там вижу их, — шутят пользователи соцсетей.
Новосибирец снял на видео гуляющих по дороге баранов.
ИСТОЧНИК KP.RU