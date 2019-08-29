2019-08-29T14:03:11+03:00
Общество

Вот бараны! Стадо животных перегородило дорогу автомобилистам

В соцсетях новосибирцы пишут, что этим их уже не удивишь
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряков позабавили гуляющие по проезжей части бараны. Фото: кадр из видеоСибиряков позабавили гуляющие по проезжей части бараны. Фото: кадр из видео
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Новосибирцев рассмешили гуляющие прямо по проезжей части бараны. Животные практически полностью перегородили целую полосу на Мочищенском шоссе.

— Вот так у нас бараны совершают пробежку в Заельцовском районе от улице Жуковского в сторону Красного проспекта, — написали подписчики паблика «АСТ-54».

Гуляющие по дороге копытные позабавили пользователи соцсетей. Однако многие из них утверждают, что в наших краях такое явление — это не редкость. Новосибирцы говорят, что часто на улицах города можно увидеть не только баранов, но и, к примеру, коров, спокойно переходящих улицу.

— Этим нас уже не удивить, я часто вижу гуляющих по Первомайской коров.

— Даже бараны совершают пробежку, а я нет.

— Похоже, кто-то не уследил, вот и сбежали.

— Интересно, куда они идут? Не первый раз уже там вижу их, — шутят пользователи соцсетей.

Новосибирец снял на видео гуляющих по дороге баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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