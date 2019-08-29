Все в дыму: в Октябрьском районе загорелась мусорная свалка

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-29T12:45:11+03:00

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Новосибирцы заметили днем 29 августа, большой столб черного дыма, возвышающийся в районе улиц автогенная и Кирова в Октябрьском районе. Очевидцы утверждают, что дым было видно даже с левого берега.

— Что-то сильно горит в Октябрьском районе рядом с домами, — написали подписчики в паблике «АСТ-54». — Много черного дыма, его видно издалека.

Пожар удалось успешно ликвидировать. Фото: "АСТ-54"

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что пожар произошел на территории стройки. Там загорелся мусор на участке примерно 50 квадратных метров.

— Загорелся мусор на стройке на улице Кирова. Всего площадь пожара составила примерно 50 квадратных километров, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по НСО. — Возгорание было успешно ликвидировано, пострадавших нет, причины пожара пока устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU