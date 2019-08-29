Пусти меня тоже! Посмотрите, как котята делят качели

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-29T12:25:46+03:00

Дальневосточные котята из Новосибирского зоопарка играют в своем вольере. Фото: кадр из видео

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Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова любит радовать своих подписчиков разными видео с забавными животными. На этот раз сибирячка опубликовала на своем YouTube-канале ролик с дальневосточными котятами, которые уже давно полюбились всем новосибирцам. Озорные малыши играют друг с другом и со своей мамой, с интересом исследуют свой вольер и качаются на качельках.

— Я снимала видео днем , 27 августа, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова. — Котята бегали, играли, маленькие еще малыши. Людей у вольера много, не толпа конечно, но приходят, смотрят. Многие снимают себе на телефон этих пушистиков.

Пользователи соцсетей также продолжают следить за жизнью дальневосточных котят в Новосибирском зоопарке. В комментариях под видео многие отмечают, что, несмотря на то, что малыши уже сильно выросли, они продолжают оставаться такими же милыми и хорошенькими.

— Забавные котятки, играют в свое удовольствие!

— Вот как выросли уже мои красавчики с «неоновыми» ушками!

— Очень хорошенькие и забавные котята.

Дальневосточные котята из Новосибирского зоопарка делят между собой качельки.

ИСТОЧНИК KP.RU