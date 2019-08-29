Многодетным семьям подарили семиместные автомобили

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-29T14:35:02+03:00

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В современном ритме жизни автомобиль давно перестал быть роскошью, сегодня это необходимость, тем более, когда в семье семь и более детей. Отвезти ребятишек в школу, детский сад, заехать в поликлинику — все эти заботы отнимают много времени и сил. Но, как правило, в многодетной семье работает только папа, а на маме дом, тут уж не до покупки своего средства передвижения. В таком случае весьма кстати приходится такая мера социальной поддержки регионального правительства, как новенький комфортабельный автомобиль: туда поместятся все члены большой семьи. Тут вам не только в школу и садик можно ездить, а хоть каждый день на пикник выезжай.

Счастливыми обладателями семиместной «Лады-Ларгус» стали 20 семей из десяти районов: Болотнинского, Искитимского, Карасукского, Кыштовского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Черепановского районов, городов Бердска, Новосибирска.

Ключи и документы сибиряки получили из рук губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

— В регионе растет количество многодетных семей, поэтому в прошлом году мы приняли решение в два раза увеличить финансирование и количество автомобилей, которые мы передаем многодетным семьям. Уже второй год подряд мы вручаем двадцать вместительных автомобилей «Лада-Ларгус». Надеюсь, что это приобретение позволит вам совершить много интересных, полезных, безопасных поездок. Желаю, чтобы техника вас никогда не подводила, а дети всегда радовали», — сказал глава области.

В Новосибирской области многодетным семьям дарят автомобили уже традиционно. За это время ключи и документы на транспорт получили 112 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU