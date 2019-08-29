Дочь последнего священника храма в Легостаево призывает восстановить первую каменную церковь в Западной Сибири
Она вспоминает, как их семью в 1937 году раскулачили, и из большого дома они всей семьей вынуждены были перебраться в маленькую сторожку при храме. Вскоре отца забрали «люди в черном». В Новосибирске его расстреляли. Мама вместе с детьми уехала в Екатеринбург, так семья смогла избежать дальнейших репрессий. После храм пытались разрушить, но не смогли: слишком крепкая кладка. Тогда организовали склад зерна. Там, где раньше был алтарь, соорудили мельницу. Также в здании размещалась дизельная станция, из-за которой начался пожар, и все деревянные перекрытия вместе с крышей сгорели. Потом крышу соорудили на скорую руку: планировали разместить здесь кинотеатр, но, видимо, не хватило сил, ведь здание нужно было утеплить и привести в порядок. Также в помещении располагался цементный склад. По словам местных жителей, они потом пытались отбивать присохший цемент, но безуспешно. Сегодня почти вся часть здания, где был алтарь, разрушена.
ИСТОЧНИК KP.RU
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