В тюрьму из-за пряников: предприимчивый сибиряк продавал в Новосибирске наркотическую выпечку
Житель Кемеровской области в марте решил отправиться на заработки в Новосибирск. За продажу своей выпечки ему теперь грозит до 15 лет тюрьмы.
— Через тайник-закладку в Новосибирске он купил около 52 граммов масла каннабиса. Это масло он использовал при приготовлении пряников. Получившиеся мучные изделия, мужчина хотел продать в СНТ «Сибирский садовод» в Дзержинском районе. Горе-кондитер уже делал закладку со своими «кондитерскими пряниками», когда появились полицейские и задержали его, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Теперь за незаконные производство и сбыт наркотических средств обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы. Вину в предъявленном обвинении молодой человек признал полностью.
Сейчас дело криминального пекаря рассматривается в Дзержинском районном суде.
ИСТОЧНИК KP.RU