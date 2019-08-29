2019-08-29T08:17:40+03:00
Происшествия

В тюрьму из-за пряников: предприимчивый сибиряк продавал в Новосибирске наркотическую выпечку

Приехавший на заработки в Новосибирск парень занимался изготовлением пряников из каннабиса
Владимир ПТАШНИК
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Чудо-пекаря задержали, когда он пытался спрятать пряник с наркотиками в одной из закладок. Фото: zsproc.ru.Чудо-пекаря задержали, когда он пытался спрятать пряник с наркотиками в одной из закладок. Фото: zsproc.ru.
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Житель Кемеровской области в марте решил отправиться на заработки в Новосибирск. За продажу своей выпечки ему теперь грозит до 15 лет тюрьмы.

— Через тайник-закладку в Новосибирске он купил около 52 граммов масла каннабиса. Это масло он использовал при приготовлении пряников. Получившиеся мучные изделия, мужчина хотел продать в СНТ «Сибирский садовод» в Дзержинском районе. Горе-кондитер уже делал закладку со своими «кондитерскими пряниками», когда появились полицейские и задержали его, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Теперь за незаконные производство и сбыт наркотических средств обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы. Вину в предъявленном обвинении молодой человек признал полностью.

Сейчас дело криминального пекаря рассматривается в Дзержинском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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