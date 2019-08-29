«Вы не толстый, а празднично-округлый»: поклонники вступились за Шуру после обвинения его в обжорстве
Шура в своем «Инстаграме» выложил новое фото на фоне ярко-голубого «Запорожца». Однако внимание фанатов привлекла полнота артиста, которая и вызвала ярые обсуждения среди поклонников.
— Уважаемый Шура. Почему бы Вам не похудеть? Ведь обжорство это тоже зависимость, — написал в комментарии к фото один из пользователей.
За певца тут же вступились его армия поклонников, рассыпаясь в комплиментах, они стали утверждать, что любят его и таким. Вот что они пишут:
— Саша, ты хорош такой, какой есть. Пухлый или худой — все равно мы тебя любим! И что за бестактность указывать человеку на его полноту? Ты супер, Саша! И не слушай никого.
— Дорогой Шура, Вы не толстый, Вы празднично-округлый.
— Читаю и удивляюсь, что кого-то волнует похудение. Шура, не оправдывайся. Ты очень красив. Главное здоровье. Вообще таким людям не отвечай. Ты прекрасен и твои песни тоже.
— Сашуль, не слушай не кого, ты прелесть. Полнота даже тебе идет.
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ИСТОЧНИК KP.RU