«Вы не толстый, а празднично-округлый»: поклонники вступились за Шуру после обвинения его в обжорстве

СЕГОДНЯ 06:50 2019-08-29T07:03:24+03:00

Фанаты вступились за певца, считая, что он хорош и располневшим. Фото: instagram.com/shuramedvedev.

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Шура в своем «Инстаграме» выложил новое фото на фоне ярко-голубого «Запорожца». Однако внимание фанатов привлекла полнота артиста, которая и вызвала ярые обсуждения среди поклонников.

— Уважаемый Шура. Почему бы Вам не похудеть? Ведь обжорство это тоже зависимость, — написал в комментарии к фото один из пользователей.

За певца тут же вступились его армия поклонников, рассыпаясь в комплиментах, они стали утверждать, что любят его и таким. Вот что они пишут:

— Саша, ты хорош такой, какой есть. Пухлый или худой — все равно мы тебя любим! И что за бестактность указывать человеку на его полноту? Ты супер, Саша! И не слушай никого.

— Дорогой Шура, Вы не толстый, Вы празднично-округлый.

— Читаю и удивляюсь, что кого-то волнует похудение. Шура, не оправдывайся. Ты очень красив. Главное здоровье. Вообще таким людям не отвечай. Ты прекрасен и твои песни тоже.

— Сашуль, не слушай не кого, ты прелесть. Полнота даже тебе идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU