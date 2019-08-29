2019-08-29T07:03:24+03:00
Общество

«Вы не толстый, а празднично-округлый»: поклонники вступились за Шуру после обвинения его в обжорстве

Фанаты утверждают, что полнота певцу очень идет
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Фанаты вступились за певца, считая, что он хорош и располневшим. Фото: instagram.com/shuramedvedev.Фанаты вступились за певца, считая, что он хорош и располневшим. Фото: instagram.com/shuramedvedev.
Изменить размер текста:

Шура в своем «Инстаграме» выложил новое фото на фоне ярко-голубого «Запорожца». Однако внимание фанатов привлекла полнота артиста, которая и вызвала ярые обсуждения среди поклонников.

— Уважаемый Шура. Почему бы Вам не похудеть? Ведь обжорство это тоже зависимость, — написал в комментарии к фото один из пользователей.

За певца тут же вступились его армия поклонников, рассыпаясь в комплиментах, они стали утверждать, что любят его и таким. Вот что они пишут:

— Саша, ты хорош такой, какой есть. Пухлый или худой — все равно мы тебя любим! И что за бестактность указывать человеку на его полноту? Ты супер, Саша! И не слушай никого.

— Дорогой Шура, Вы не толстый, Вы празднично-округлый.

— Читаю и удивляюсь, что кого-то волнует похудение. Шура, не оправдывайся. Ты очень красив. Главное здоровье. Вообще таким людям не отвечай. Ты прекрасен и твои песни тоже.

— Сашуль, не слушай не кого, ты прелесть. Полнота даже тебе идет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Классный слюнявчик»: Шура рассмешил фанатов своим аппетитом и скатертью на груди

Певец Шура удивил поклонников своим большим столом с обилием еды (подробнее)

«Комбикормом питайтесь сами»: Шура устроил скандал из-за еды после концерта

Артист написал разгромный пост в своем «Инстаграме» (подробнее)

«Очень даже аппетитный дедуля»: Шура показал себя в старости

Артист не остался в стороне от захлестнувшего соцсети нового развлечения и тоже состарил себя (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пик летать не сможет никогда»: люди сделали из совенка инвалида
Анатолий Локоть: чтобы достроить Дзержинскую ветку метро, нужны 18 миллиардов рублей
В тюрьму из-за пряников: предприимчивый сибиряк продавал в Новосибирске наркотическую выпечку
Ноги от ушей! Сибирячка в леопардовых шортиках подразнила соцсети откровенным танцем
«Чебурашки-ниндзя»: соцсети рассмешили дерущиеся с автобусной остановкой новосибирцы
Шрам на руке от татуировки: пропавшего после работы в Новосибирске парня ищет полиция
Стали известны имена погибших на насосной станции рабочих
Снял деньги и ушел: в Новосибирске ищут мужчину, который забрал себе 400 тысяч из банкомата
Избил кастрюлей: сибиряк попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ссоры с хозяином дома
Проклятый котлован: на насосной станции, где погибли трое рабочих, случилось самоубийство
Специалисты разобрали большую часть завалов на насосной станции
Бригадира рабочих, занимавшихся реконструкцией насосной станции, допросят следователи
В Новосибирске правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе
Выжившего во время обрушения стены рабочего допросили сотрудники полиции