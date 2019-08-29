«Чебурашки-ниндзя»: соцсети рассмешили дерущиеся с автобусной остановкой новосибирцы
На площади Карла Маркса состоялся бесплатный тренинг по рукопашному бою. Обучение проводили два немного пошатывающихся тренера, а в качестве их спарринг-партнеров выступили металлические столбы, которые являлись частью автобусной остановки. Один из учеников снял на камеру эту тренировку, чтобы и другие могли выучить пару новых приемов. Забавное видео появилось в группе «ЧП Новосибирск» в соцсетях «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к увиденному. Вот что они пишут в комментариях:
— Это Кобра Кай: бей первым, бей сильно, никакой пощады.
— Пьяный мастер, это ты?
— Утром зарядку не успел сделать, а это разминка.
— Чебурашки-ниндзя.
Сами мастера, хоть и немного пошатываются, но уверенно возвращаются в боевую стойку после серии точных ударов по столбу. Правда, удары у них немного медленны. Наверняка тренеры сдерживают себя, чтобы их ученики могли разглядеть каждый прием в мельчайших подробностях, а не потому, что бить металлическую автобусную остановку в полную силу чревато проблемами со здоровьем и законом.
Когда пройдет следующая тренировка неизвестно, но такими темпами площадь Карла Маркса может стать новой Меккой для всех любителей боевых искусств.
Соцсети рассмешили дерущиеся с автобусной остановкой новосибирцы.
ИСТОЧНИК KP.RU