«Чебурашки-ниндзя»: соцсети рассмешили дерущиеся с автобусной остановкой новосибирцы

СЕГОДНЯ 06:23 2019-08-29T06:23:10+03:00

Обучением занимались сразу два «сенсея», причем делали они это прямо на остановке общественного транспорта

Изменить размер текста: A A

На площади Карла Маркса состоялся бесплатный тренинг по рукопашному бою. Обучение проводили два немного пошатывающихся тренера, а в качестве их спарринг-партнеров выступили металлические столбы, которые являлись частью автобусной остановки. Один из учеников снял на камеру эту тренировку, чтобы и другие могли выучить пару новых приемов. Забавное видео появилось в группе «ЧП Новосибирск» в соцсетях «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к увиденному. Вот что они пишут в комментариях:

— Это Кобра Кай: бей первым, бей сильно, никакой пощады.

— Пьяный мастер, это ты?

— Утром зарядку не успел сделать, а это разминка.

— Чебурашки-ниндзя.

Сами мастера, хоть и немного пошатываются, но уверенно возвращаются в боевую стойку после серии точных ударов по столбу. Правда, удары у них немного медленны. Наверняка тренеры сдерживают себя, чтобы их ученики могли разглядеть каждый прием в мельчайших подробностях, а не потому, что бить металлическую автобусную остановку в полную силу чревато проблемами со здоровьем и законом.

Когда пройдет следующая тренировка неизвестно, но такими темпами площадь Карла Маркса может стать новой Меккой для всех любителей боевых искусств.

Соцсети рассмешили дерущиеся с автобусной остановкой новосибирцы.

ИСТОЧНИК KP.RU