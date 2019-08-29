Шрам на руке от татуировки: пропавшего после работы в Новосибирске парня ищет полиция
22-летний Денис Южанин пропал 30 мая. Он ушел от дома 100/6 по улице Объединения в Калининском районе Новосибирска и до настоящего времени не вернулся. Теперь к поискам жителя Сокура подключилась полиция.
— Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение средней полноты, волосы русые, короткие, глаза голубые, размер обуви 43. Был одет в черную футболку «Найк», синие штаны и бело-голубые кроссовки «Найк», — говорится в ориентировке МВД по Новосибирской области.
Из особых примет отмечают, что у парня около большого пальца левой руки есть шрам от свода татуировки.
Ранее волонтеры «ДоброСпас Новосибирск» уточняли, что пропавший проживал в Мошковском районе, в селе Сокур. 30 мая он ушел с работы в Калининском районе Новосибирска и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дениса Южанина, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-19-74, 8-999-462-71-12.
ИСТОЧНИК KP.RU