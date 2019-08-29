Стали известны имена погибших на насосной станции рабочих

СЕГОДНЯ 05:08 2019-08-29T05:18:44+03:00

В компании заявили, что семьям погибших рабочих будет оказана материальная поддержка

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Произошедшее 28 августа ЧП на насосной станции в Ленинском районе Новосибирска унесло жизни трех рабочих. На них во время работ обрушилась кирпичная стена.

— В среду, 28 августа около 12 часов дня в Новосибирске во время строительных работ по реконструкции перекачивающей насосной станции на улице Ударная (ПНС-2) произошло обрушение кирпичной стены. На месте обрушения спасателями МЧС и сотрудниками компании проводились спасательные работы. Погибли трое работников из состава субподрядной организации: Герасимов Григорий Александрович, Григорьев Андрей Георгиевич и Шкотских Руслан Янович, — сообщила пресс-служба СГК (Сибирской генерирующей компании).

Еще один работник госпитализирован с травмами средней тяжести. У него оказалась сломана нога. По всем обстоятельствам произошедшего проводится тщательное расследование.

Справка: Здание ПНС-2 введено в эксплуатацию в 1968 году. После проведенной в 2016 году независимой экспертизы его решили реконструировать. Работы на объекте выполняются в рамках подготовки к отопительному сезону в этом районе города.

Добавим, что следователи задержали трех представителей подрядной организации, проводившей там работы. А по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России.

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ИСТОЧНИК KP.RU