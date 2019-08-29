Снял деньги и ушел: в Новосибирске ищут мужчину, который забрал себе 400 тысяч из банкомата

СЕГОДНЯ 03:35 2019-08-29T04:49:08+03:00

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Инцидент произошел в Новосибирске 23 августа в 10 часов утра в отделении банка на улице Орджоникидзе в Центральном районе. Там из банкомата была украдена крупная сумма денег.

— Один из клиентов банка снял со счета через банкомат 400 тысяч рублей, однако, забыл забрать деньги и ушел. Воспользовавшись этим, неизвестный мужчина забрал деньги себе, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, добавив, что уже возбуждено уголовное дело по статье — кража.

Укравшего деньги из банкомата мужчину ищет полиция. Фото: МВД по Новосибирской области.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, попавшего на камеры видеонаблюдения, просят сообщить в отдел полиции №1 «Центральный» по телефонам: 221-77-16, 8923-126-04-31. Конфиденциальность гарантируется.

В полиции напомнили о том, что, человек, нашедший оставленные кем-то сотовый телефон, документы или деньги, обязан вернуть их законному владельцу. Если владелец неизвестен — следует сообщить о находке в полицию. В противном случае он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье — кража.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728766" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске ищут мужчину, который забрал себе 400 тысяч из банкомата.

ИСТОЧНИК KP.RU