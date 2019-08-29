2019-08-29T04:49:08+03:00
Общество

Снял деньги и ушел: в Новосибирске ищут мужчину, который забрал себе 400 тысяч из банкомата

Мужчина снял в банкомате крупную сумму денег, а взять их забыл
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина воспользовался забывчивостью клиента банка и забрал себе деньги. Фото: МВД по Новосибирской области.Мужчина воспользовался забывчивостью клиента банка и забрал себе деньги. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Инцидент произошел в Новосибирске 23 августа в 10 часов утра в отделении банка на улице Орджоникидзе в Центральном районе. Там из банкомата была украдена крупная сумма денег.

— Один из клиентов банка снял со счета через банкомат 400 тысяч рублей, однако, забыл забрать деньги и ушел. Воспользовавшись этим, неизвестный мужчина забрал деньги себе, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, добавив, что уже возбуждено уголовное дело по статье — кража.

Укравшего деньги из банкомата мужчину ищет полиция. Фото: МВД по Новосибирской области.

Укравшего деньги из банкомата мужчину ищет полиция. Фото: МВД по Новосибирской области.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, попавшего на камеры видеонаблюдения, просят сообщить в отдел полиции №1 «Центральный» по телефонам: 221-77-16, 8923-126-04-31. Конфиденциальность гарантируется.

В полиции напомнили о том, что, человек, нашедший оставленные кем-то сотовый телефон, документы или деньги, обязан вернуть их законному владельцу. Если владелец неизвестен — следует сообщить о находке в полицию. В противном случае он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье — кража.

В Новосибирске ищут мужчину, который забрал себе 400 тысяч из банкомата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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