Избил кастрюлей: сибиряк попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ссоры с хозяином дома

СЕГОДНЯ 03:12 2019-08-29T03:12:17+03:00

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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В Коченевском районе Новосибирской области совместная пьянка между знакомыми закончилась для одного из них в больнице.

— Инцидент произошел вечером во вторник, 27 августа. В полицию поступило сообщение из Коченевской районной больницы о том, что к ним из дома в селе Новомихайловка доставлен 40-летний мужчина. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Приехав в это дом, по подозрению в преступлении полиция задержала 29-летнего хозяина дома, ранее уже судимого за незаконный оборот наркотиков. Как выяснилось, драка произошла на почве ссоры после совместного распития спиртного. Тогда то подозреваемый и ударил своего оппонента кастрюлей по голове. Мужчина дал признательные показания.

— Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU