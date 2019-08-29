2019-08-29T03:12:17+03:00
Происшествия

Избил кастрюлей: сибиряк попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ссоры с хозяином дома

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Мужчина избил своего знакомого кастрюлей.Мужчина избил своего знакомого кастрюлей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Коченевском районе Новосибирской области совместная пьянка между знакомыми закончилась для одного из них в больнице.

— Инцидент произошел вечером во вторник, 27 августа. В полицию поступило сообщение из Коченевской районной больницы о том, что к ним из дома в селе Новомихайловка доставлен 40-летний мужчина. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Приехав в это дом, по подозрению в преступлении полиция задержала 29-летнего хозяина дома, ранее уже судимого за незаконный оборот наркотиков. Как выяснилось, драка произошла на почве ссоры после совместного распития спиртного. Тогда то подозреваемый и ударил своего оппонента кастрюлей по голове. Мужчина дал признательные показания.

— Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снял деньги и ушел: в Новосибирске ищут мужчину, который забрал себе 400 тысяч из банкомата
Проклятый котлован: на насосной станции, где погибли трое рабочих, случилось самоубийство
Специалисты разобрали большую часть завалов на насосной станции
Бригадира рабочих, занимавшихся реконструкцией насосной станции, допросят следователи
В Новосибирске правительство региона обеспечивает координацию мер при ликвидации последствий обрушения в Ленинском районе
Выжившего во время обрушения стены рабочего допросили сотрудники полиции
Предварительной причиной ЧП на насосной станции названо сползание грунта
«Его пытаются реанимировать»: из-под завалов в Новосибирске достали последнего рабочего
«Собака завыла, как на покойника»: пес показал, где может находиться рабочий под рухнувшей насосной станции
Реконструкция насосной станции будет приостановлена на несколько дней
«Он захлебнулся в жиже»: найдено второе тело под завалами на новосибирской насосной станции
Достали еще одного: под завалом уже около трех часов остается рабочий
Матерящихся бабушек сдали в полицию
Причины обрушения выясняем: на месте обвала стены работали 17 человек
Один пострадавший под завалом стены был доставлен в больницу
Под завалами на насосной станции остаются пять человек
Остались двое: работы по поиску рабочих на насосной станции продолжаются
«При мне одно тело достали, на носилках несли»: рабочих достают из-под завала
Прокуратура начала проверку по ЧП на насосной станции, где 12 рабочих оказались под завалом
Поиски продолжаются: 50 спасателей ищут людей под завалом
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены на рабочих в Новосибирске
На место приехали МЧС и «скорая»: из-под завала достали одного рабочего
В Общественной наблюдательной комиссии появятся новые лица
«Когда сделал юбку из ветчины»: сибирячка удивила пассажиров метро «вкусным» платьем
«Летний кайф»: сибирячка показала нескромный танец у колеса обозрения
Застройщика, укравшего 145 миллионов рублей у новосибирских дольщиков, отправили в колонию