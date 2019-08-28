Специалисты разобрали большую часть завалов на насосной станции

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-28T16:01:38+03:00

Большие конструкции поднимали с помощью крана, все остальное разбирали буквально вручную

Изменить размер текста: A A

Специалистам удалось разобрать большую часть завалов, образовавшихся из-за обрушения стены насосной станции. На данный момент, удалось ликвидировать более 80 % обломков.

На то, чтобы разобрать основные завалы специалистам потребовалось 5 часов. Фото: Виктор Боровских

— Быстрое наращивание сил позволило нам разобрать основные завалы за пять часов, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — Спасательной операцией на данный момент руководит начальник управления организации пожаротушения и проведения поисково-спасательных работ Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Дмитрий Ярцев.

Самые большие бетонные конструкции поднимали при помощи крана, все остальное разбирали практически вручную, на местах, которые определили кинологические расчеты во время минут тишины.

На месте случившегося работали кинологическая служба. Фото: Виктор Боровских

Общая площадь обрушения составила примерно 350 квадратных метров. На данный момент, сбор опасных обломков продолжается, уже отгружено более ста кубических метров строительных конструкций.

Всего на месте работают 370 человек, 200 из них являются представителями МЧС России.

Напомним, в результате случившегося погибли три человека, еще один был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728686" frameborder="0"></iframe> Рабочие разобрали большую часть завала рухнувшей стены насосной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU