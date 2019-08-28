2019-08-28T14:32:17+03:00
Происшествия

Бригадира рабочих, занимавшихся реконструкцией насосной станции, допросят следователи

Рабочие опасаются, что их признают виноватыми в случившемся
Алена КУЛЕШОВА
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Начальника бригады рабочих, занимавшихся ремонтом рухнувшей стены на насосной станции, увезли на допрос следователи. Фото: "АСТ-54"Начальника бригады рабочих, занимавшихся ремонтом рухнувшей стены на насосной станции, увезли на допрос следователи. Фото: "АСТ-54"
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Начальника бригады строителей, которые занимались реконструкцией старого здания насосной станции на Ударной 1\1а, увезли на допрос в Следственный комитет. Напомним, во время ремонтных работ на рабочих рухнула стена, во время случившегося погибли три человека, а один пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами.

— Евгений плакал, когда его уводили следователи, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск. — Он еще до начала работ предупреждал начальство, что сейчас этим заниматься опасно и оказался прав. Сейчас рабочие боятся, что них, простых работяг все это повесят, обвинят их во всем.

«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Напомним, следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Обрушение стены в Новосибирске: под завалами ищут людей.Алена МАРТЫНОВА

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ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).

По делу о гибели рабочих под рухнувшей стеной могут возникнуть и другие уголовные статьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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«Работать там было нельзя, а начальство сказало: «Надо!»

— У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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